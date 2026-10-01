Handel in Zürich: SLI beginnt Handel mit Verlusten

Am Donnerstag verbucht der SLI um 09:10 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0.71 Prozent auf 2’215.07 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.695 Prozent auf 2’215.33 Punkte an der Kurstafel, nach 2’230.83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’216.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’212.78 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1.87 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’294.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der SLI bei 2’267.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2’000.34 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.98 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 0.91 Prozent auf 687.00 CHF), Logitech (+ 0.52 Prozent auf 84.86 CHF), Galderma (+ 0.51 Prozent auf 166.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.40 Prozent auf 79.74 CHF) und Amrize (+ 0.35 Prozent auf 31.48 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-2.07 Prozent auf 175.40 CHF), Sika (-1.63 Prozent auf 181.00 CHF), Julius Bär (-1.37 Prozent auf 73.26 CHF), UBS (-1.29 Prozent auf 39.77 CHF) und Helvetia Baloise (-1.17 Prozent auf 203.00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 387’591 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 293.432 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch