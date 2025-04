Handel in Zürich: SLI am Mittag im freien Fall

Am Mittwoch geht es im SLI um 12:09 Uhr via SIX um 4.14 Prozent auf 1’748.45 Punkte abwärts. In den Mittwochshandel ging der SLI 3.29 Prozent schwächer bei 1’763.93 Punkten, nach 1’823.98 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1’743.61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1’798.32 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 5.37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2’118.80 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 09.01.2025, bei 1’967.21 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 09.04.2024, einen Wert von 1’888.45 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.01 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’721.32 Zählern registriert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (-1.10 Prozent auf 11’720.00 CHF), Swisscom (-1.40 Prozent auf 499.40 CHF), SGS SA (-1.49 Prozent auf 72.52 CHF), Geberit (-1.68 Prozent auf 514.80 CHF) und Givaudan (-2.19 Prozent auf 3’479.00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Novartis (-6.81 Prozent auf 82.60 CHF), Adecco SA (-6.67 Prozent auf 20.42 CHF), ams-OSRAM (-6.57 Prozent auf 5.26 CHF), Sandoz (-6.02 Prozent auf 31.08 CHF) und Roche (-6.00 Prozent auf 235.00 CHF).

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 3’261’500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 235.033 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

2025 weist die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6.56 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch