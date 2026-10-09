Handel in Zürich: SLI am Mittag im Aufwind

Am Freitag steht der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.87 Prozent im Plus bei 2’215.98 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.964 Prozent auf 2’218.10 Punkte an der Kurstafel, nach 2’196.92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’222.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’215.38 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.009 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’225.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, stand der SLI bei 2’275.76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2’046.96 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.02 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 2.58 Prozent auf 175.25 CHF), Schindler (+ 2.34 Prozent auf 262.60 CHF), Amrize (+ 2.27 Prozent auf 30.65 CHF), Geberit (+ 2.21 Prozent auf 535.40 CHF) und UBS (+ 2.19 Prozent auf 39.68 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Swisscom (-3.03 Prozent auf 624.00 CHF), Nestlé (-0.36 Prozent auf 75.73 CHF), Helvetia Baloise (-0.29 Prozent auf 204.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.00 Prozent auf 78.80 CHF) und Sandoz (+ 0.17 Prozent auf 69.44 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 868’894 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 306.991 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch