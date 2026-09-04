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Index im Blick 04.09.2026 09:28:15

Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start des Freitagshandels steigen

Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start des Freitagshandels steigen

Der SMI hält am Freitag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.03 Prozent höher bei 14’398.86 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.653 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.062 Prozent auf 14’385.80 Punkte an der Kurstafel, nach 14’394.77 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’404.59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’374.21 Einheiten.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0.133 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Stand von 14’463.23 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 13’341.27 Punkten bewertet. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 12’383.47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 1.72 Prozent auf 35.41 CHF), Richemont (+ 1.23 Prozent auf 185.90 CHF), Partners Group (+ 0.55 Prozent auf 689.20 CHF), Swiss Life (+ 0.47 Prozent auf 936.40 CHF) und Logitech (+ 0.39 Prozent auf 82.04 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Kühne + Nagel International (-2.19 Prozent auf 209.50 CHF), Novartis (-0.58 Prozent auf 130.56 CHF), Lonza (-0.34 Prozent auf 580.00 CHF), Swisscom (-0.32 Prozent auf 631.00 CHF) und Zurich Insurance (-0.26 Prozent auf 602.80 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 196’623 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 295.721 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.69 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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