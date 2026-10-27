Handel in Zürich: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.26 Prozent stärker bei 20’558.72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.567 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.002 Prozent stärker bei 20’506.34 Punkten, nach 20’505.91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20’455.15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20’590.20 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’771.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, notierte der SPI bei 20’183.54 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Stand von 17’295.35 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12.70 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell SIG Group (+ 8.11 Prozent auf 14.80 CHF), DocMorris (+ 7.80 Prozent auf 16.03 CHF), INFICON (+ 6.35 Prozent auf 180.80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5.84 Prozent auf 5.80 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5.11 Prozent auf 1.44 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Addex Therapeutics (-5.45 Prozent auf 0.02 CHF), Curatis (-4.58 Prozent auf 16.65 CHF), BioVersys (-4.08 Prozent auf 23.50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3.33 Prozent auf 20.30 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3.30 Prozent auf 8.80 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 2’242’054 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 347.351 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch