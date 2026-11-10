SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|SIX-Handel im Fokus
|
10.11.2026 15:58:14
Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI
Der SLI gewinnt am Dienstagnachmittag an Wert.
Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.52 Prozent stärker bei 2’411.21 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.693 Prozent auf 2’415.27 Punkte an der Kurstafel, nach 2’398.64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’405.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’417.58 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der SLI bei 2’219.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SLI mit 2’343.60 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2’029.84 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12.10 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’433.53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 1.84 Prozent auf 173.95 CHF), Julius Bär (+ 1.73 Prozent auf 71.54 CHF), UBS (+ 1.70 Prozent auf 40.64 CHF), Geberit (+ 1.47 Prozent auf 595.20 CHF) und Straumann (+ 1.33 Prozent auf 106.85 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sonova (-1.19 Prozent auf 282.40 CHF), Galderma (-1.05 Prozent auf 188.65 CHF), Kühne + Nagel International (-0.83 Prozent auf 227.50 CHF), Lindt (-0.57 Prozent auf 8’675.00 CHF) und Givaudan (-0.54 Prozent auf 4’043.00 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 1’511’061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 337.716 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’410.62
|0.50%
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp unter Allzeithoch -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.