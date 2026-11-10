Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.52 Prozent stärker bei 2’411.21 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.693 Prozent auf 2’415.27 Punkte an der Kurstafel, nach 2’398.64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’405.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’417.58 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der SLI bei 2’219.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SLI mit 2’343.60 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2’029.84 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12.10 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’433.53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 1.84 Prozent auf 173.95 CHF), Julius Bär (+ 1.73 Prozent auf 71.54 CHF), UBS (+ 1.70 Prozent auf 40.64 CHF), Geberit (+ 1.47 Prozent auf 595.20 CHF) und Straumann (+ 1.33 Prozent auf 106.85 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sonova (-1.19 Prozent auf 282.40 CHF), Galderma (-1.05 Prozent auf 188.65 CHF), Kühne + Nagel International (-0.83 Prozent auf 227.50 CHF), Lindt (-0.57 Prozent auf 8’675.00 CHF) und Givaudan (-0.54 Prozent auf 4’043.00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 1’511’061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 337.716 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch