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ATX Prime im Blick 26.08.2026 09:28:16

Handel in Wien: Zum Start Gewinne im ATX Prime

Handel in Wien: Zum Start Gewinne im ATX Prime

Das macht der ATX Prime am Mittwoch.

AT & S
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Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.08 Prozent fester bei 3’284.84 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.031 Prozent auf 3’281.17 Punkte an der Kurstafel, nach 3’282.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’271.45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’289.97 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0.695 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 3’177.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, notierte der ATX Prime bei 3’013.78 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 2’350.16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 23.58 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 1.79 Prozent auf 15.88 EUR), DO (+ 1.45 Prozent auf 209.50 EUR), voestalpine (+ 1.36 Prozent auf 44.66 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.25 Prozent auf 17.80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.04 Prozent auf 136.40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen OMV (-2.28 Prozent auf 66.35 EUR), Rosenbauer (-2.27 Prozent auf 60.40 EUR), Frequentis (-1.83 Prozent auf 69.90 EUR), AMAG (-1.78 Prozent auf 27.60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.52 Prozent auf 4.55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31’443 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47.546 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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