Handel in Wien: So steht der ATX Prime aktuell

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.50 Prozent höher bei 3’206.29 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 3’159.01 Punkte an der Kurstafel, nach 3’159.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’155.86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’207.12 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 3’212.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’277.74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 2’361.33 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20.62 Prozent aufwärts. Bei 3’448.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6.05 Prozent auf 112.20 EUR), Frequentis (+ 5.77 Prozent auf 62.30 EUR), Raiffeisen (+ 2.73 Prozent auf 60.15 EUR), BAWAG (+ 2.64 Prozent auf 167.00 EUR) und DO (+ 2.52 Prozent auf 224.00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-9.26 Prozent auf 1.96 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.63 Prozent auf 3.70 EUR), Semperit (-1.71 Prozent auf 17.25 EUR), FACC (-1.34 Prozent auf 13.26 EUR) und ZUMTOBEL (-1.04 Prozent auf 3.80 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 93’108 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43.312 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch