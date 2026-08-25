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Kursentwicklung 25.08.2026 15:58:12

Handel in Wien: So steht der ATX nachmittags

Handel in Wien: So steht der ATX nachmittags

Für den ATX geht es derzeit aufwärts.

BAWAG
177.30 EUR 0.11%
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Um 15:40 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.61 Prozent fester bei 6’657.77 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 186.568 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.028 Prozent stärker bei 6’619.40 Punkten in den Handel, nach 6’617.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’694.71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’614.63 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der ATX bei 6’455.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’148.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der ATX bei 4’759.68 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24.40 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5.12 Prozent auf 135.40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2.77 Prozent auf 29.65 EUR), STRABAG SE (+ 1.64 Prozent auf 87.00 EUR), PORR (+ 1.55 Prozent auf 39.35 EUR) und Wienerberger (+ 1.34 Prozent auf 19.66 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-4.38 Prozent auf 22.90 EUR), OMV (-0.66 Prozent auf 67.60 EUR), UNIQA Insurance (-0.57 Prozent auf 17.58 EUR), Vienna Insurance (-0.56 Prozent auf 70.60 EUR) und BAWAG (+ 0.11 Prozent auf 177.00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 151’670 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 47.313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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