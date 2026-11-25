Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2.39 Prozent schwächer bei 6’073.25 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 185.423 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0.013 Prozent stärker bei 6’222.58 Punkten, nach 6’221.75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6’071.46 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’227.75 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 2.13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 6’270.26 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Wert von 6’672.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4’948.14 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13.48 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 1.00 Prozent auf 15.16 EUR), CA Immobilien (+ 0.72 Prozent auf 21.00 EUR), Verbund (+ 0.71 Prozent auf 70.50 EUR), Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 31.05 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0.57 Prozent auf 69.50 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Raiffeisen (-6.20 Prozent auf 54.45 EUR), Lenzing (-4.77 Prozent auf 9.18 EUR), AT S (AT&S) (-4.04 Prozent auf 92.70 EUR), Erste Group Bank (-3.57 Prozent auf 105.20 EUR) und BAWAG (-3.17 Prozent auf 155.70 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 253’555 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 43.235 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.55 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch