Kapsch TrafficCom Aktie 3210136 / AT000KAPSCH9
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30.09.2026 15:58:14
Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag
Der ATX Prime gibt sich derzeit schwächer.
Um 15:41 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.68 Prozent auf 3’373.46 Punkte zurück. In den Handel ging der ATX Prime 0.000 Prozent stärker bei 3’396.42 Punkten, nach 3’396.42 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3’410.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’371.75 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 0.830 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 3’335.76 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’177.12 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 2’317.61 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 26.91 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Kapsch TrafficCom (+ 4.55 Prozent auf 4.14 EUR), Polytec (+ 2.89 Prozent auf 5.70 EUR), EVN (+ 1.92 Prozent auf 29.15 EUR), Rosenbauer (+ 1.89 Prozent auf 64.80 EUR) und Lenzing (+ 1.71 Prozent auf 20.80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-8.70 Prozent auf 2.10 EUR), Palfinger (-7.57 Prozent auf 28.10 EUR), AT S (AT&S) (-5.79 Prozent auf 203.50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.00 Prozent auf 29.40 EUR) und Vienna Insurance (-1.64 Prozent auf 65.80 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 153’623 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 49.100 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
Die OMV-Aktie hat mit 7.38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6.64 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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