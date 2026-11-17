Am Dienstag verbucht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0.65 Prozent auf 6’587.83 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 194.070 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.004 Prozent auf 6’631.34 Punkte an der Kurstafel, nach 6’631.09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’563.35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’631.34 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’557.32 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’701.69 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 4’820.59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 23.10 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1.89 Prozent auf 75.40 EUR), DO (+ 1.75 Prozent auf 233.00 EUR), OMV (+ 0.27 Prozent auf 73.05 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 32.75 EUR) und BAWAG (-0.23 Prozent auf 170.70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-3.07 Prozent auf 113.60 EUR), voestalpine (-2.76 Prozent auf 34.54 EUR), Palfinger (-2.36 Prozent auf 26.85 EUR), Andritz (-2.04 Prozent auf 81.80 EUR) und UNIQA Insurance (-1.28 Prozent auf 18.54 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 93’731 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45.021 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6.67 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch