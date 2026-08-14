Handel in Wien: Das macht der ATX Prime mittags

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0.18 Prozent leichter bei 3’308.18 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.003 Prozent höher bei 3’314.17 Punkten in den Handel, nach 3’314.07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’297.32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’319.06 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0.923 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, den Stand von 3’198.48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2’929.63 Punkte. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Stand von 2’384.52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 24.45 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 1.31 Prozent auf 17.00 EUR), Wienerberger (+ 1.07 Prozent auf 20.72 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.77 Prozent auf 18.28 EUR), Österreichische Post (+ 0.65 Prozent auf 30.95 EUR) und Frequentis (+ 0.53 Prozent auf 75.20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-8.00 Prozent auf 2.30 EUR), voestalpine (-1.32 Prozent auf 46.20 EUR), ZUMTOBEL (-0.98 Prozent auf 4.05 EUR), Polytec (-0.84 Prozent auf 4.70 EUR) und Semperit (-0.65 Prozent auf 15.40 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 47’713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47.352 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch