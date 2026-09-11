Handel in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell

Um 12:08 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0.36 Prozent auf 3’383.95 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.020 Prozent fester bei 3’372.43 Punkten, nach 3’371.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’372.43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’392.50 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0.409 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’288.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’996.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der ATX Prime bei 2’318.31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 27.30 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’392.50 Punkte. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 3.31 Prozent auf 106.20 EUR), PORR (+ 2.07 Prozent auf 36.95 EUR), Frequentis (+ 1.52 Prozent auf 66.80 EUR), Wienerberger (+ 1.39 Prozent auf 18.25 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.20 Prozent auf 18.54 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Rosenbauer (-2.43 Prozent auf 64.20 EUR), Semperit (-1.37 Prozent auf 18.00 EUR), DO (-1.21 Prozent auf 196.60 EUR), Lenzing (-0.88 Prozent auf 22.50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0.82 Prozent auf 30.30 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 135’606 Aktien gehandelt. Mit 47.391 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.52 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch