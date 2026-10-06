Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen

Letztendlich kletterte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.63 Prozent auf 3’329.63 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.001 Prozent auf 3’308.67 Punkte an der Kurstafel, nach 3’308.71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3’349.72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’307.87 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 3’369.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’226.80 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der ATX Prime bei 2’364.31 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Warimpex (+ 4.78 Prozent auf 0.48 EUR), CA Immobilien (+ 2.10 Prozent auf 21.90 EUR), Andritz (+ 2.05 Prozent auf 84.50 EUR), Palfinger (+ 2.03 Prozent auf 27.60 EUR) und CPI Europe (+ 1.85 Prozent auf 15.42 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Lenzing (-5.15 Prozent auf 12.90 EUR), Wienerberger (-3.77 Prozent auf 16.06 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.04 Prozent auf 28.80 EUR), Telekom Austria (-1.56 Prozent auf 8.86 EUR) und PORR (-1.29 Prozent auf 30.65 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’091’947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44.633 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.28 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.56 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch