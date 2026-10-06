Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
06.10.2026 17:58:13
Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen
Der ATX Prime verzeichnete am Abend Kursanstiege.
Letztendlich kletterte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.63 Prozent auf 3’329.63 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.001 Prozent auf 3’308.67 Punkte an der Kurstafel, nach 3’308.71 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3’349.72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’307.87 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 3’369.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’226.80 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der ATX Prime bei 2’364.31 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Warimpex (+ 4.78 Prozent auf 0.48 EUR), CA Immobilien (+ 2.10 Prozent auf 21.90 EUR), Andritz (+ 2.05 Prozent auf 84.50 EUR), Palfinger (+ 2.03 Prozent auf 27.60 EUR) und CPI Europe (+ 1.85 Prozent auf 15.42 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Lenzing (-5.15 Prozent auf 12.90 EUR), Wienerberger (-3.77 Prozent auf 16.06 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.04 Prozent auf 28.80 EUR), Telekom Austria (-1.56 Prozent auf 8.86 EUR) und PORR (-1.29 Prozent auf 30.65 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’091’947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44.633 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.28 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.56 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
17:58
|Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Montagshandel in Wien: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.ch)
|
05.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Erste Group Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’329.63
|0.63%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.