Handel in Wien: ATX zum Start auf grünem Terrain

Um 09:10 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.02 Prozent auf 6’902.11 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 192.729 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0.097 Prozent höher bei 6’907.26 Punkten, nach 6’900.56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’918.72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’895.96 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 6’631.80 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Wert von 6’594.82 Punkten auf. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 22.09.2025, mit 4’608.87 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 28.97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’918.72 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 4.77 Prozent auf 63.70 EUR), PORR (+ 1.25 Prozent auf 36.45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.24 Prozent auf 73.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.18 Prozent auf 189.20 EUR) und DO (+ 1.06 Prozent auf 191.00 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1.40 Prozent auf 70.30 EUR), voestalpine (-1.18 Prozent auf 45.34 EUR), UNIQA Insurance (-0.96 Prozent auf 18.62 EUR), STRABAG SE (-0.55 Prozent auf 108.20 EUR) und BAWAG (-0.50 Prozent auf 180.90 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Verbund-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 21’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46.148 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6.59 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch