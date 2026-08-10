Handel in Wien: ATX zum Handelsende mit Kursplus

Schlussendlich ging der ATX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 6’653.15 Punkten aus dem Montagshandel. Die ATX-Mitglieder sind damit 186.025 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.007 Prozent auf 6’653.18 Punkte an der Kurstafel, nach 6’652.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’673.98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’630.47 Zählern.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’484.89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5’883.65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 4’720.83 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 24.32 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3.20 Prozent auf 148.20 EUR), OMV (+ 2.47 Prozent auf 64.35 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.00 Prozent auf 18.36 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.94 Prozent auf 28.95 EUR) und Palfinger (+ 0.98 Prozent auf 30.95 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Wienerberger (-2.02 Prozent auf 21.30 EUR), EVN (-1.91 Prozent auf 28.30 EUR), Vienna Insurance (-1.81 Prozent auf 70.40 EUR), DO (-1.71 Prozent auf 201.50 EUR) und BAWAG (-1.37 Prozent auf 180.40 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 361’450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 46.614 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.13 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch