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30.10.2026 17:58:11
Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter
Der ATX zeigte sich am Freitag in Rot.
Zum Handelsende bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.86 Prozent tiefer bei 6’420.03 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185.599 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.000 Prozent auf 6’475.46 Punkte an der Kurstafel, nach 6’475.46 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’409.97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6’491.30 Einheiten.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 2.38 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Stand von 6’856.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’454.79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4’747.67 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 19.96 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern erreicht.
Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 3.04 Prozent auf 76.15 EUR), DO (+ 0.97 Prozent auf 208.50 EUR), Erste Group Bank (+ 0.93 Prozent auf 108.40 EUR), Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 31.40 EUR) und CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 20.80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-13.29 Prozent auf 134.40 EUR), voestalpine (-2.69 Prozent auf 41.30 EUR), Lenzing (-2.53 Prozent auf 10.80 EUR), BAWAG (-2.22 Prozent auf 158.60 EUR) und Raiffeisen (-1.75 Prozent auf 56.10 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 616’720 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 41.720 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Die OMV-Aktie weist mit 7.34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.41 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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