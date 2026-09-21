Handel in Wien: ATX zeigt sich letztendlich fester

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1.51 Prozent fester bei 6’900.56 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 192.729 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.030 Prozent tiefer bei 6’796.12 Punkten in den Handel, nach 6’798.18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’796.12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’906.30 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’631.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’527.59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 4’628.72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 28.94 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6.37 Prozent auf 187.00 EUR), BAWAG (+ 3.00 Prozent auf 181.80 EUR), Erste Group Bank (+ 2.61 Prozent auf 121.90 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.40 Prozent auf 18.80 EUR) und Raiffeisen (+ 2.27 Prozent auf 62.95 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Verbund (-1.94 Prozent auf 60.80 EUR), OMV (-1.87 Prozent auf 70.70 EUR), Österreichische Post (-0.48 Prozent auf 31.35 EUR), PORR (-0.28 Prozent auf 36.00 EUR) und voestalpine (-0.04 Prozent auf 45.88 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 292’049 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46.148 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 6.54 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch