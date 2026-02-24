Handel in Wien: ATX zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer

Am Dienstag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1.45 Prozent schwächer bei 5’733.14 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 167.575 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 5’817.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’817.57 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5’719.80 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’822.08 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der ATX mit 5’519.17 Punkten berechnet. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 24.11.2025, mit 4’887.18 Punkten bewertet. Der ATX wies vor einem Jahr, am 24.02.2025, einen Stand von 4’081.59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.13 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’856.94 Punkten. Bei 5’314.88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 1.29 Prozent auf 54.90 EUR), EVN (+ 1.03 Prozent auf 29.40 EUR), Lenzing (+ 0.61 Prozent auf 24.90 EUR), Andritz (+ 0.28 Prozent auf 72.80 EUR) und Verbund (+ 0.25 Prozent auf 59.55 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-7.86 Prozent auf 28.14 EUR), Erste Group Bank (-3.26 Prozent auf 103.70 EUR), Raiffeisen (-2.03 Prozent auf 41.50 EUR), BAWAG (-1.63 Prozent auf 133.00 EUR) und STRABAG SE (-0.96 Prozent auf 93.20 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 548’967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 41.632 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

