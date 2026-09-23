EVN Aktie 428837 / AT0000741053
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23.09.2026 09:28:15
Handel in Wien: ATX startet in der Gewinnzone
Beim ATX lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.
Am Mittwoch verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 1.15 Prozent auf 6’999.73 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 195.110 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’921.19 Zählern und damit 0.012 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’920.37 Punkte).
Der Höchststand des ATX lag heute bei 7’018.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’921.19 Punkten erreichte.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 3.00 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6’631.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’545.85 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Wert von 4’641.44 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 30.79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’018.45 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 3.48 Prozent auf 65.50 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.39 Prozent auf 213.50 EUR), Erste Group Bank (+ 1.57 Prozent auf 122.70 EUR), voestalpine (+ 1.41 Prozent auf 46.16 EUR) und Andritz (+ 1.05 Prozent auf 87.00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil PORR (-5.97 Prozent auf 33.05 EUR), Wienerberger (-0.66 Prozent auf 17.99 EUR), DO (-0.31 Prozent auf 190.00 EUR), Verbund (-0.16 Prozent auf 62.00 EUR) und EVN (+ 0.00 Prozent auf 28.30 EUR).
Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die PORR-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 82’166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47.352 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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