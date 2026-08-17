Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance
|
17.08.2026 12:26:52
Handel in Wien: ATX schwächelt am Mittag
Der ATX verzeichnet aktuell Verluste.
Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 0.30 Prozent auf 6’712.75 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187.776 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.002 Prozent fester bei 6’733.31 Punkten in den Handel, nach 6’733.16 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 6’708.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’755.49 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der ATX bei 6’364.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 5’859.94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der ATX 4’846.17 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 25.43 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Punkten.
ATX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1.03 Prozent auf 29.30 EUR), Verbund (+ 0.89 Prozent auf 56.90 EUR), Andritz (+ 0.37) Prozent auf 81.50 EUR), voestalpine (+ 0.13 Prozent auf 45.38 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.08 Prozent auf 122.70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Wienerberger (-1.83 Prozent auf 20.36 EUR), Vienna Insurance (-1.29 Prozent auf 68.80 EUR), PORR (-1.28 Prozent auf 38.45 EUR), CA Immobilien (-1.26 Prozent auf 23.55 EUR) und AT S (AT&S) (-1.15 Prozent auf 171.20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 120’831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 47.624 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6.98 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
12:26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Wien: ATX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Gewinne in Wien: ATX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Erste Group Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’730.59
|-0.04%
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX bleibt in Sicht seines Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.