Handel in Wien: ATX schwächelt am Mittag

Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 0.30 Prozent auf 6’712.75 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187.776 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.002 Prozent fester bei 6’733.31 Punkten in den Handel, nach 6’733.16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6’708.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’755.49 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der ATX bei 6’364.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 5’859.94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der ATX 4’846.17 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 25.43 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1.03 Prozent auf 29.30 EUR), Verbund (+ 0.89 Prozent auf 56.90 EUR), Andritz (+ 0.37) Prozent auf 81.50 EUR), voestalpine (+ 0.13 Prozent auf 45.38 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.08 Prozent auf 122.70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Wienerberger (-1.83 Prozent auf 20.36 EUR), Vienna Insurance (-1.29 Prozent auf 68.80 EUR), PORR (-1.28 Prozent auf 38.45 EUR), CA Immobilien (-1.26 Prozent auf 23.55 EUR) und AT S (AT&S) (-1.15 Prozent auf 171.20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 120’831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 47.624 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6.98 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch