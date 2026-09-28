Handel in Wien: ATX schlussendlich mit Kursplus

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0.99 Prozent höher bei 7’012.13 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 196.480 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.021 Prozent auf 6’945.10 Punkte an der Kurstafel, nach 6’943.67 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 7’043.27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’944.89 Einheiten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 6’786.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der ATX bei 6’406.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’654.25 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 31.02 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten erreicht.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 3.36 Prozent auf 64.65 EUR), Erste Group Bank (+ 2.68 Prozent auf 126.40 EUR), Wienerberger (+ 2.14 Prozent auf 17.67 EUR), BAWAG (+ 2.10 Prozent auf 184.60 EUR) und OMV (+ 2.03 Prozent auf 73.05 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-2.70 Prozent auf 198.00 EUR), UNIQA Insurance (-2.46 Prozent auf 18.24 EUR), Vienna Insurance (-2.03 Prozent auf 67.40 EUR), Raiffeisen (-1.78 Prozent auf 63.55 EUR) und Österreichische Post (-0.80 Prozent auf 31.05 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 571’982 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47.818 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch