Handel in Wien: ATX sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.73 Prozent tiefer bei 6’383.05 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 185.697 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.032 Prozent auf 6’428.23 Punkte an der Kurstafel, nach 6’430.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’429.10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’379.50 Zählern.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6’718.25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der ATX auf 6’582.76 Punkte taxiert. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 4’841.05 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 19.27 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Österreichische Post (+ 0.94 Prozent auf 32.20 EUR), Lenzing (+ 0.90 Prozent auf 11.16 EUR), Verbund (+ 0.72 Prozent auf 69.70 EUR), EVN (+ 0.50 Prozent auf 30.00 EUR) und Raiffeisen (+ 0.44 Prozent auf 56.65 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3.06 Prozent auf 126.60 EUR), STRABAG SE (-1.92 Prozent auf 102.20 EUR), DO (-1.65 Prozent auf 209.00 EUR), voestalpine (-1.61 Prozent auf 41.64 EUR) und PORR (-1.41 Prozent auf 31.50 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 18’884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 42.108 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.21 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch