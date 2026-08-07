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Kursverlauf 07.08.2026 17:58:20

Handel in Wien: ATX sackt letztendlich ab

Handel in Wien: ATX sackt letztendlich ab

Der ATX zeigte sich am Freitag leichter.

Palfinger
30.90 EUR 1.98%
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Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1.36 Prozent tiefer bei 6’652.73 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 187.616 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.055 Prozent auf 6’740.95 Punkte an der Kurstafel, nach 6’744.66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6’649.41 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’752.42 Zähler.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2.96 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 6’488.23 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 5’941.42 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Wert von 4’656.25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24.31 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 1.49 Prozent auf 30.65 EUR), PORR (+ 0.92 Prozent auf 38.40 EUR), BAWAG (-0.11 Prozent auf 182.90 EUR), CA Immobilien (-0.21 Prozent auf 24.25 EUR) und DO (-0.24 Prozent auf 205.00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Österreichische Post (-4.94 Prozent auf 30.80 EUR), AT S (AT&S) (-2.84 Prozent auf 143.60 EUR), Wienerberger (-2.25 Prozent auf 21.74 EUR), Raiffeisen (-2.18 Prozent auf 62.70 EUR) und Vienna Insurance (-2.18 Prozent auf 71.70 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 297’553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.041 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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