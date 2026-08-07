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Index-Performance im Fokus 07.08.2026 12:26:14

Handel in Wien: ATX sackt am Freitagmittag ab

Handel in Wien: ATX sackt am Freitagmittag ab

Der ATX fällt derzeit.

Schoeller-Bleckmann
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Am Freitag bewegt sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.42 Prozent schwächer bei 6’716.11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187.616 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0.055 Prozent tiefer bei 6’740.95 Punkten, nach 6’744.66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 6’752.42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’673.98 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 3.94 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der ATX noch bei 6’488.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bewegte sich der ATX bei 5’941.42 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 4’656.25 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 25.49 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 1.53 Prozent auf 47.84 EUR), PORR (+ 1.05 Prozent auf 38.45 EUR), CA Immobilien (+ 1.03 Prozent auf 24.55 EUR), Palfinger (+ 0.99 Prozent auf 30.50 EUR) und DO (+ 0.73 Prozent auf 207.00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Österreichische Post (-4.48 Prozent auf 30.95 EUR), AT S (AT&S) (-1.49 Prozent auf 145.60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.39 Prozent auf 28.35 EUR), STRABAG SE (-1.39 Prozent auf 85.20 EUR) und Lenzing (-1.24 Prozent auf 23.90 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 86’060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.041 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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