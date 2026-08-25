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ATX Prime-Entwicklung 25.08.2026 09:28:12

Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Gewinnen

Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Gewinnen

Beim ATX Prime lassen sich am zweiten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Rosenbauer
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Um 09:11 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.51 Prozent auf 3’270.47 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0.026 Prozent stärker bei 3’254.86 Punkten in den Handel, nach 3’254.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’270.58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’252.67 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 3’177.07 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 25.05.2026, den Wert von 3’036.70 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 2’378.97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23.04 Prozent. Bei 3’337.77 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4.50 Prozent auf 134.60 EUR), Rosenbauer (+ 1.33 Prozent auf 60.80 EUR), DO (+ 1.21 Prozent auf 209.00 EUR), Flughafen Wien (+ 1.15 Prozent auf 52.60 EUR) und Telekom Austria (+ 0.81 Prozent auf 10.00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Lenzing (-1.88 Prozent auf 23.50 EUR), UBM Development (-1.18 Prozent auf 16.80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.02 Prozent auf 77.30 EUR), CPI Europe (-0.65 Prozent auf 15.36 EUR) und Palfinger (-0.50 Prozent auf 30.15 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 10’955 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.313 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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