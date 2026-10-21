OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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21.10.2026 09:28:13
Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen
Der ATX Prime bleibt auch aktuell im Aufwärtstrend.
Um 09:11 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.25 Prozent auf 3’175.94 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.063 Prozent auf 3’170.06 Punkte an der Kurstafel, nach 3’168.06 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’178.58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’167.99 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1.35 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’380.05 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 3’202.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’311.61 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 19.48 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3.23 Prozent auf 166.00 EUR), Polytec (+ 1.36 Prozent auf 5.96 EUR), Rosenbauer (+ 1.32 Prozent auf 61.40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.20 Prozent auf 29.50 EUR) und OMV (+ 0.95 Prozent auf 74.35 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), Warimpex (-4.00 Prozent auf 0.46 EUR), Lenzing (-3.24 Prozent auf 10.16 EUR), Wienerberger (-1.17 Prozent auf 16.00 EUR) und Frequentis (-0.79 Prozent auf 62.60 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33’863 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.846 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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