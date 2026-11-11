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Kursverlauf 11.11.2026 09:28:18

Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Aufwind

Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Aufwind

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch am Mittwoch aufwärts.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.83 Prozent fester bei 3’288.35 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0.009 Prozent fester bei 3’261.63 Punkten, nach 3’261.35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’261.48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’296.45 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 4.09 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 3’212.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’288.26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’414.58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 23.71 Prozent aufwärts. 3’448.52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8.51 Prozent auf 122.40 EUR), FACC (+ 3.38 Prozent auf 14.08 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.19 Prozent auf 18.68 EUR), Vienna Insurance (+ 2.16 Prozent auf 75.80 EUR) und Andritz (+ 1.92 Prozent auf 84.80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Warimpex (-4.90 Prozent auf 0.45 EUR), AMAG (-1.59 Prozent auf 31.00 EUR), voestalpine (-0.91 Prozent auf 41.18 EUR), Telekom Austria (-0.68 Prozent auf 8.70 EUR) und DO (-0.67 Prozent auf 224.00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 66’396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44.516 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.97 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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