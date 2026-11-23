Am Montag legte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 2.15 Prozent auf 3’110.51 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0.015 Prozent höher bei 3’045.62 Punkten, nach 3’045.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’042.03 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’130.66 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’081.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der ATX Prime 3’261.96 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 2’384.30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 17.02 Prozent zu Buche. Bei 3’448.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2’489.01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 13.03 Prozent auf 110.20 EUR), Frequentis (+ 5.50 Prozent auf 67.10 EUR), UNIQA Insurance (+ 4.88 Prozent auf 19.34 EUR), PORR (+ 4.47 Prozent auf 35.05 EUR) und FACC (+ 4.43 Prozent auf 14.60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Semperit (-4.13 Prozent auf 15.10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.74 Prozent auf 3.20 EUR), Polytec (-2.30 Prozent auf 3.82 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.98 Prozent auf 27.20 EUR) und UBM Development (-1.43 Prozent auf 13.80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 371’900 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 42.380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch