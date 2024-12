Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Am Mittwoch beendete der ATX Prime den Handel nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 1’767.92 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.049 Prozent auf 1’767.82 Punkte an der Kurstafel, nach 1’768.69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1’773.09 Punkte, das Tagestief hingegen 1’762.31 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0.338 Prozent zu. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 04.11.2024, bei 1’760.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1’810.54 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.12.2023, wurde der ATX Prime auf 1’660.99 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3.14 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1’889.08 Punkten. Bei 1’664.49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7.80 Prozent auf 13.96 EUR), Wolford (+ 7.69 Prozent auf 2.80 EUR), Frequentis (+ 4.58 Prozent auf 27.40 EUR), Polytec (+ 3.81 Prozent auf 2.18 EUR) und PORR (+ 3.81 Prozent auf 16.90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Andritz (-5.35 Prozent auf 49.50 EUR), FACC (-2.94 Prozent auf 6.27 EUR), Verbund (-2.79 Prozent auf 73.10 EUR), EVN (-1.66 Prozent auf 23.70 EUR) und UBM Development (-1.49 Prozent auf 16.55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 553’806 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26.126 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.08 zu Buche schlagen. Mit 11.69 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

