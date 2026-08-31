Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.08 Prozent auf 3’338.56 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 3’335.66 Punkte an der Kurstafel, nach 3’335.76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’342.84 Punkte, das Tagestief hingegen 3’331.84 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’181.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’039.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der ATX Prime bei 2’304.45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25.60 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’342.84 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 1.74 Prozent auf 23.45 EUR), OMV (+ 1.49 Prozent auf 67.90 EUR), Wienerberger (+ 1.37 Prozent auf 20.04 EUR), Frequentis (+ 1.04 Prozent auf 77.90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0.98 Prozent auf 30.95 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-5.13 Prozent auf 2.22 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.18 Prozent auf 4.49 EUR), AMAG (-2.14 Prozent auf 27.40 EUR), STRABAG SE (-1.81 Prozent auf 97.40 EUR) und Polytec (-1.80 Prozent auf 4.91 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 26’013 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 48.013 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch