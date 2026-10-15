Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Donnerstag verbucht der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 1.57 Prozent auf 3’199.35 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.031 Prozent auf 3’249.26 Punkte an der Kurstafel, nach 3’250.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’187.41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’249.26 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0.442 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’311.48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3’183.43 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’331.68 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20.36 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’448.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 6.75 Prozent auf 71.20 EUR), UBM Development (+ 3.23 Prozent auf 16.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.72 Prozent auf 17.36 EUR), Wienerberger (+ 2.38 Prozent auf 15.94 EUR) und CA Immobilien (+ 1.20 Prozent auf 21.15 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-12.94 Prozent auf 175.00 EUR), Wolford (-10.09 Prozent auf 1.96 EUR), Warimpex (-4.90 Prozent auf 0.47 EUR), FACC (-2.99 Prozent auf 13.64 EUR) und Andritz (-2.92 Prozent auf 79.80 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 337’234 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43.118 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.53 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch