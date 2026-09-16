Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag fester

Um 12:06 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.01 Prozent nach oben auf 3’311.91 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.063 Prozent höher bei 3’313.57 Punkten in den Handel, nach 3’311.48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’342.96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’311.91 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 2.04 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 3’316.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der ATX Prime bei 3’173.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2’285.10 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 24.59 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’392.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 9.26 Prozent auf 2.36 EUR), Polytec (+ 2.67 Prozent auf 5.00 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.09 Prozent auf 156.40 EUR), EVN (+ 1.93 Prozent auf 29.00 EUR) und Verbund (+ 1.42 Prozent auf 60.85 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-2.19 Prozent auf 67.00 EUR), AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), Erste Group Bank (-1.01 Prozent auf 117.30 EUR), Rosenbauer (-0.93 Prozent auf 63.80 EUR) und BAWAG (-0.73 Prozent auf 175.60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 102’793 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 46.575 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Mit 6.42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch