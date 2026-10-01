DO Aktie 923526 / AT0000818802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ATX Prime im Blick
|
01.10.2026 09:28:20
Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste
So bewegt sich der ATX Prime morgens.
Am Donnerstag fällt der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0.56 Prozent auf 3’343.94 Punkte zurück. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.081 Prozent auf 3’360.10 Punkte an der Kurstafel, nach 3’362.81 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3’333.13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’360.10 Punkten erreichte.
ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1.70 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’321.50 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 3’142.14 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Wert von 2’349.05 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 25.80 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4.24 Prozent auf 209.00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2.20 Prozent auf 4.19 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.20 Prozent auf 4.21 EUR), DO (+ 0.96 Prozent auf 189.20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.76 Prozent auf 65.90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-9.62 Prozent auf 18.80 EUR), Semperit (-2.85 Prozent auf 18.75 EUR), Frequentis (-2.25 Prozent auf 65.10 EUR), OMV (-2.10 Prozent auf 69.90 EUR) und Palfinger (-2.00 Prozent auf 26.90 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 63’432 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47.818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu DO & CO
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Wiener Börse-Handel ATX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Wien: ATX notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Wien: ATX fällt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Erste Group Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’279.13
|-2.49%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.