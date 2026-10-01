Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Am Donnerstag fällt der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0.56 Prozent auf 3’343.94 Punkte zurück. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.081 Prozent auf 3’360.10 Punkte an der Kurstafel, nach 3’362.81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3’333.13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’360.10 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1.70 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’321.50 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 3’142.14 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Wert von 2’349.05 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 25.80 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4.24 Prozent auf 209.00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2.20 Prozent auf 4.19 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.20 Prozent auf 4.21 EUR), DO (+ 0.96 Prozent auf 189.20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.76 Prozent auf 65.90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-9.62 Prozent auf 18.80 EUR), Semperit (-2.85 Prozent auf 18.75 EUR), Frequentis (-2.25 Prozent auf 65.10 EUR), OMV (-2.10 Prozent auf 69.90 EUR) und Palfinger (-2.00 Prozent auf 26.90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 63’432 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47.818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch