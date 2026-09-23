Handel in Wien: ATX Prime schwächelt letztendlich

Schlussendlich beendete der ATX Prime den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 3’382.60 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.011 Prozent auf 3’388.51 Punkte an der Kurstafel, nach 3’388.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’377.92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’434.00 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1.61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 3’261.96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3’218.32 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Stand von 2’319.26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 27.25 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’434.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 3.19 Prozent auf 25.90 EUR), Raiffeisen (+ 1.50 Prozent auf 64.25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.37 Prozent auf 29.65 EUR), Lenzing (+ 1.19 Prozent auf 21.20 EUR) und Verbund (+ 0.89 Prozent auf 62.65 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen PORR (-7.82 Prozent auf 32.40 EUR), Wienerberger (-2.54 Prozent auf 17.65 EUR), AMAG (-2.19 Prozent auf 26.80 EUR), STRABAG SE (-1.86 Prozent auf 105.40 EUR) und DO (-1.68 Prozent auf 187.40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 353’702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47.352 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.65 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch