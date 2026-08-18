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Index im Blick 18.08.2026 12:26:12

Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

ATX Prime-Handel am zweiten Tag der Woche.

Rosenbauer
56.89 CHF -1.71%
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Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.36 Prozent schwächer bei 3’287.17 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3’297.95 Zählern und damit 0.032 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’299.02 Punkte).

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’268.28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’303.49 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’136.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, notierte der ATX Prime bei 2’905.73 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 2’390.00 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 23.66 Prozent. Bei 3’337.77 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Telekom Austria (+ 1.99 Prozent auf 10.24 EUR), Flughafen Wien (+ 1.98 Prozent auf 51.60 EUR), OMV (+ 1.51 Prozent auf 67.10 EUR), DO (+ 0.96 Prozent auf 209.50 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.87 Prozent auf 69.90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-7.72 Prozent auf 160.20 EUR), Semperit (-2.65 Prozent auf 16.50 EUR), Rosenbauer (-2.22 Prozent auf 61.80 EUR), Frequentis (-2.09 Prozent auf 70.10 EUR) und AMAG (-1.43 Prozent auf 27.50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 213’509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47.624 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.47 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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