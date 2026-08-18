Semperit Aktie 413561 / AT0000785555
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index im Blick
|
18.08.2026 12:26:12
Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer
ATX Prime-Handel am zweiten Tag der Woche.
Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.36 Prozent schwächer bei 3’287.17 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3’297.95 Zählern und damit 0.032 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’299.02 Punkte).
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’268.28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’303.49 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’136.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, notierte der ATX Prime bei 2’905.73 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 2’390.00 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 23.66 Prozent. Bei 3’337.77 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Telekom Austria (+ 1.99 Prozent auf 10.24 EUR), Flughafen Wien (+ 1.98 Prozent auf 51.60 EUR), OMV (+ 1.51 Prozent auf 67.10 EUR), DO (+ 0.96 Prozent auf 209.50 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.87 Prozent auf 69.90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-7.72 Prozent auf 160.20 EUR), Semperit (-2.65 Prozent auf 16.50 EUR), Rosenbauer (-2.22 Prozent auf 61.80 EUR), Frequentis (-2.09 Prozent auf 70.10 EUR) und AMAG (-1.43 Prozent auf 27.50 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 213’509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47.624 Mrd. Euro heraus.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.47 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Semperit AG Holding
|
12:26
|Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Handel: ATX Prime schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Wien: Das macht der ATX Prime mittags (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime steigt schlussendlich (finanzen.ch)