Um 12:07 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.89 Prozent leichter bei 3’070.81 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.061 Prozent auf 3’127.97 Punkte an der Kurstafel, nach 3’129.89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’039.84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’127.97 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 5.84 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2026, den Stand von 3’168.06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3’230.51 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Stand von 2’397.09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 15.52 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit UNIQA Insurance (+ 2.86 Prozent auf 18.72 EUR), Flughafen Wien (+ 1.60 Prozent auf 50.80 EUR), UBM Development (+ 0.71 Prozent auf 14.10 EUR), Semperit (+ 0.65 Prozent auf 15.50 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0.62 Prozent auf 3.27 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-9.65 Prozent auf 103.00 EUR), Warimpex (-5.24 Prozent auf 0.43 EUR), Lenzing (-4.11 Prozent auf 9.80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3.93 Prozent auf 70.80 EUR) und Andritz (-3.21 Prozent auf 78.40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 211’896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43.312 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.80 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch