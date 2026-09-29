Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’929 -0.1%  SPI 19’764 0.0%  Dow 51’329 -0.3%  DAX 25’530 0.6%  Euro 0.9459 0.0%  EStoxx50 6’348 0.7%  Gold 4’165 1.2%  Bitcoin 69’961 0.7%  Dollar 0.8336 0.2%  Öl 103.8 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
Suche...

Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX Prime-Performance 29.09.2026 15:58:15

Handel in Wien: ATX Prime liegt im Minus

Handel in Wien: ATX Prime liegt im Minus

Mit dem ATX Prime geht es am Dienstagnachmittag abwärts.

Erste Group Bank
116.88 CHF -2.04%
Kaufen Verkaufen

Um 15:40 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.75 Prozent auf 3’407.39 Punkte zurück. In den Handel ging der ATX Prime 0.008 Prozent leichter bei 3’433.02 Punkten, nach 3’433.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’404.66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’441.65 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 3’335.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3’125.77 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 2’320.91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 28.19 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9.09 Prozent auf 216.00 EUR), Palfinger (+ 1.68 Prozent auf 30.35 EUR), Wienerberger (+ 1.64 Prozent auf 17.96 EUR), Flughafen Wien (+ 1.13 Prozent auf 53.60 EUR) und CPI Europe (+ 0.80 Prozent auf 15.10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Kapsch TrafficCom (-3.65 Prozent auf 3.96 EUR), Polytec (-2.50 Prozent auf 5.46 EUR), OMV (-2.26 Prozent auf 71.40 EUR), Erste Group Bank (-2.06 Prozent auf 123.80 EUR) und voestalpine (-1.90 Prozent auf 45.36 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 180’288 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

2026 hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu voestalpine AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten