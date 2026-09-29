Handel in Wien: ATX Prime liegt im Minus

Um 15:40 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.75 Prozent auf 3’407.39 Punkte zurück. In den Handel ging der ATX Prime 0.008 Prozent leichter bei 3’433.02 Punkten, nach 3’433.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’404.66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’441.65 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 3’335.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3’125.77 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 2’320.91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 28.19 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9.09 Prozent auf 216.00 EUR), Palfinger (+ 1.68 Prozent auf 30.35 EUR), Wienerberger (+ 1.64 Prozent auf 17.96 EUR), Flughafen Wien (+ 1.13 Prozent auf 53.60 EUR) und CPI Europe (+ 0.80 Prozent auf 15.10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Kapsch TrafficCom (-3.65 Prozent auf 3.96 EUR), Polytec (-2.50 Prozent auf 5.46 EUR), OMV (-2.26 Prozent auf 71.40 EUR), Erste Group Bank (-2.06 Prozent auf 123.80 EUR) und voestalpine (-1.90 Prozent auf 45.36 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 180’288 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

2026 hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch