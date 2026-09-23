Handel in Wien: ATX Prime legt zum Start des Mittwochshandels zu

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.10 Prozent stärker bei 3’425.42 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.011 Prozent fester bei 3’388.51 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’388.14 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3’388.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’434.00 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2.89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 3’261.96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3’218.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’319.26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 28.86 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’434.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 3.48 Prozent auf 65.50 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.39 Prozent auf 213.50 EUR), Erste Group Bank (+ 1.57) Prozent auf 122.70 EUR), voestalpine (+ 1.41 Prozent auf 46.16 EUR) und Rosenbauer (+ 1.27 Prozent auf 64.00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen PORR (-5.97 Prozent auf 33.05 EUR), ZUMTOBEL (-1.95 Prozent auf 4.02 EUR), AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), Polytec (-1.57 Prozent auf 5.02 EUR) und Wienerberger (-0.66 Prozent auf 17.99 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die PORR-Aktie aufweisen. 82’166 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47.352 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.65 Prozent.

Redaktion finanzen.ch