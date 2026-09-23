Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’006 0.4%  SPI 19’861 0.3%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’651 0.3%  Euro 0.9396 0.0%  EStoxx50 6’348 0.4%  Gold 4’323 -0.7%  Bitcoin 71’014 0.5%  Dollar 0.8223 0.2%  Öl 99.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie trotzdem im Plus: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen - CEO Ermotti sieht "Möglichkeit für Win-win" in Kapitalfrage
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Roche-Aktie stabil: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen
EFG International-Aktie gesucht: Einigung im Rechtsstreit mit kuwaitischem Pensionsfonds
Adyen-Aktie tiefer: Neuer Finanzchef wechselt von Klarna
Suche...

AMAG Aktie 12770094 / AT00000AMAG3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 23.09.2026 09:28:15

Handel in Wien: ATX Prime legt zum Start des Mittwochshandels zu

Handel in Wien: ATX Prime legt zum Start des Mittwochshandels zu

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am dritten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Wienerberger
16.71 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.10 Prozent stärker bei 3’425.42 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.011 Prozent fester bei 3’388.51 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’388.14 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3’388.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’434.00 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2.89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 3’261.96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3’218.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’319.26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 28.86 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’434.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 3.48 Prozent auf 65.50 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.39 Prozent auf 213.50 EUR), Erste Group Bank (+ 1.57) Prozent auf 122.70 EUR), voestalpine (+ 1.41 Prozent auf 46.16 EUR) und Rosenbauer (+ 1.27 Prozent auf 64.00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen PORR (-5.97 Prozent auf 33.05 EUR), ZUMTOBEL (-1.95 Prozent auf 4.02 EUR), AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), Polytec (-1.57 Prozent auf 5.02 EUR) und Wienerberger (-0.66 Prozent auf 17.99 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die PORR-Aktie aufweisen. 82’166 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47.352 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.65 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten