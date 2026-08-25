AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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25.08.2026 15:58:12
Handel in Wien: ATX Prime legt nachmittags zu
Das macht das Börsenbarometer in Wien am Dienstag.
Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.67 Prozent auf 3’275.93 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.026 Prozent auf 3’254.86 Punkte an der Kurstafel, nach 3’254.00 Punkten am Vortag.
Bei 3’292.44 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’252.67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’177.07 Punkte. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 3’036.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’378.97 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.24 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’337.77 Punkte. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5.12 Prozent auf 135.40 EUR), FACC (+ 4.37 Prozent auf 15.76 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2.77 Prozent auf 29.65 EUR), Telekom Austria (+ 2.02 Prozent auf 10.12 EUR) und Rosenbauer (+ 2.00 Prozent auf 61.20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Lenzing (-4.38 Prozent auf 22.90 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.01 Prozent auf 4.51 EUR), UBM Development (-1.18 Prozent auf 16.80 EUR), Wolford (-0.97 Prozent auf 2.04 EUR) und OMV (-0.66 Prozent auf 67.60 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 151’670 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47.313 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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