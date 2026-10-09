Handel in Wien: ATX Prime im Plus

Am Freitag steigt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0.13 Prozent auf 3’223.05 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 3’219.02 Punkte an der Kurstafel, nach 3’219.02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3’219.02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’246.31 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 2.19 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’368.58 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 3’175.74 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Wert von 2’364.52 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 21.25 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 5.76 Prozent auf 44.80 EUR), Wolford (+ 3.74 Prozent auf 2.22 EUR), FACC (+ 3.17 Prozent auf 14.34 EUR), Wienerberger (+ 2.74 Prozent auf 15.77 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2.00 Prozent auf 4.08 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-7.07 Prozent auf 0.46 EUR), OMV (-3.44 Prozent auf 71.55 EUR), PORR (-2.88 Prozent auf 30.35 EUR), AT S (AT&S) (-2.48 Prozent auf 216.00 EUR) und Rosenbauer (-1.29 Prozent auf 61.20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 226’266 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42.963 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.39 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch