Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1.37 Prozent tiefer bei 3’200.04 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.215 Prozent leichter bei 3’237.54 Punkten, nach 3’244.52 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3’237.54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’194.82 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2.89 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 3’390.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, stand der ATX Prime bei 3’137.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’350.06 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20.39 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 1.22 Prozent auf 4.15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.91 Prozent auf 221.50 EUR), UBM Development (+ 0.63 Prozent auf 16.10 EUR), OMV (+ 0.62 Prozent auf 73.35 EUR) und AMAG (+ 0.36 Prozent auf 28.20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-7.63 Prozent auf 0.46 EUR), Wolford (-7.08 Prozent auf 2.10 EUR), Lenzing (-4.96 Prozent auf 11.88 EUR), FACC (-3.63 Prozent auf 13.80 EUR) und Frequentis (-2.70 Prozent auf 64.80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27’858 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45.177 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.24 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch