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ATX Prime-Kursentwicklung 15.10.2026 09:28:17

Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Start

Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Start

Der ATX Prime fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

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Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 1.37 Prozent schwächer bei 3’205.78 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3’249.26 Zählern und damit 0.031 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’250.27 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’249.26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’187.41 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0.242 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der ATX Prime mit 3’311.48 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’183.43 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 2’331.68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 20.60 Prozent. Bei 3’448.52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 2.25 Prozent auf 15.92 EUR), Semperit (+ 1.56 Prozent auf 19.50 EUR), Telekom Austria (+ 1.27 Prozent auf 8.80 EUR), CA Immobilien (+ 0.96 Prozent auf 21.10 EUR) und EVN (+ 0.84 Prozent auf 29.90 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-10.55 Prozent auf 179.80 EUR), Wolford (-7.34 Prozent auf 2.02 EUR), Warimpex (-4.90 Prozent auf 0.47 EUR), Raiffeisen (-2.39 Prozent auf 55.15 EUR) und Frequentis (-2.11 Prozent auf 65.00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 50’552 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43.118 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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