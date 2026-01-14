Handel in Wien: ATX Prime am Mittwochmittag in Rot

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.06 Prozent tiefer bei 2’685.11 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.002 Prozent auf 2’686.72 Punkte an der Kurstafel, nach 2’686.66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2’699.76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’681.86 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 0.001 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’536.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der ATX Prime 2’342.16 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der ATX Prime 1’832.69 Punkte auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 7.59 Prozent auf 3.12 EUR), Polytec (+ 3.06 Prozent auf 3.70 EUR), DO (+ 2.15 Prozent auf 214.00 EUR), Warimpex (+ 1.98 Prozent auf 0.52 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1.74 Prozent auf 93.40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Addiko Bank (-6.35 Prozent auf 23.60 EUR), CA Immobilien (-2.50 Prozent auf 24.14 EUR), voestalpine (-2.25 Prozent auf 39.04 EUR), STRABAG SE (-1.69 Prozent auf 81.20 EUR) und PORR (-1.68 Prozent auf 32.15 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 71’500 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40.389 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.99 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

