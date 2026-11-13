Handel in Wien: ATX liegt zum Handelsstart im Minus

Am Freitag bewegt sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.13 Prozent schwächer bei 6’677.50 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 196.050 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.041 Prozent tiefer bei 6’683.14 Punkten in den Handel, nach 6’685.89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’654.44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’683.88 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 3.77 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’627.90 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der ATX noch bei 6’728.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4’901.81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 24.77 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 1.10 Prozent auf 16.56 EUR), OMV (+ 0.69 Prozent auf 73.35 EUR), PORR (+ 0.45 Prozent auf 33.15 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0.40 Prozent auf 74.80 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0.33 Prozent auf 122.20 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil voestalpine (-2.43 Prozent auf 36.88 EUR), Palfinger (-1.43 Prozent auf 27.50 EUR), DO (-1.28 Prozent auf 231.00 EUR), Vienna Insurance (-0.64 Prozent auf 77.10 EUR) und Österreichische Post (-0.63 Prozent auf 31.75 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 89’341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 45.837 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch