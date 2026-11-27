ATX 998663 / AT0000999982
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27.11.2026 09:28:18
Handel in Wien: ATX klettert zum Handelsstart
Der ATX knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.
Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1.55 Prozent auf 6’200.39 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 177.105 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.003 Prozent auf 6’105.73 Punkte an der Kurstafel, nach 6’105.56 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’105.62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’209.23 Punkten lag.
ATX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0.077 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der ATX einen Stand von 6’429.63 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 6’676.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’983.27 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 15.86 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7’043.27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.
Tops und Flops im ATX aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5.45 Prozent auf 102.60 EUR), Andritz (+ 3.23 Prozent auf 80.00 EUR), PORR (+ 2.79 Prozent auf 35.00 EUR), voestalpine (+ 2.71 Prozent auf 34.10 EUR) und Raiffeisen (+ 2.67 Prozent auf 57.65 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Wienerberger (-1.46 Prozent auf 15.52 EUR), Vienna Insurance (-0.28 Prozent auf 72.10 EUR), DO (-0.22 Prozent auf 224.00 EUR), Verbund (-0.21 Prozent auf 69.85 EUR) und EVN (+ 0.17 Prozent auf 30.35 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 47’513 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.554 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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