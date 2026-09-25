Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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25.09.2026 15:58:16
Handel in Wien: ATX freundlich
Für den ATX geht es am Freitagnachmittag aufwärts.
Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1.23 Prozent auf 6’966.89 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 195.569 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.001 Prozent stärker bei 6’882.11 Punkten, nach 6’882.04 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6’990.59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’882.11 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 2.51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6’672.27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der ATX 6’488.55 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4’630.31 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 30.18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’018.45 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3.08 Prozent auf 201.00 EUR), BAWAG (+ 2.85 Prozent auf 184.10 EUR), Erste Group Bank (+ 2.57 Prozent auf 123.50 EUR), Raiffeisen (+ 2.46 Prozent auf 64.60 EUR) und DO (+ 2.05 Prozent auf 189.20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil OMV (-2.18 Prozent auf 71.70 EUR), Verbund (-0.40 Prozent auf 62.30 EUR), Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 30.95 EUR), Andritz (+ 0.00 Prozent auf 83.80 EUR) und CA Immobilien (+ 0.22 Prozent auf 22.50 EUR) unter Druck.
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 104’211 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47.313 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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