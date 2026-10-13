AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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13.10.2026 17:58:15
Handel in Wien: ATX bewegt schlussendlich im Plus
Der ATX verbuchte am zweiten Tag der Woche Zuwächse.
Der ATX stieg im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0.27 Prozent auf 6’627.90 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 185.670 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.155 Prozent tiefer bei 6’599.50 Punkten, nach 6’609.76 Punkten am Vortag.
Bei 6’593.00 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6’660.58 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 6’885.23 Punkten bewertet. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Wert von 6’464.30 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 4’729.38 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23.85 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1.90 Prozent auf 67.10 EUR), Vienna Insurance (+ 1.84 Prozent auf 66.40 EUR), EVN (+ 1.54 Prozent auf 29.70 EUR), OMV (+ 1.45 Prozent auf 73.60 EUR) und BAWAG (+ 1.37 Prozent auf 170.30 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-6.34 Prozent auf 10.64 EUR), AT S (AT&S) (-6.05 Prozent auf 202.00 EUR), voestalpine (-1.13 Prozent auf 43.88 EUR), Andritz (-0.61 Prozent auf 81.80 EUR) und Wienerberger (-0.33 Prozent auf 15.28 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Lenzing-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 507’310 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42.186 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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