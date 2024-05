Handel in Wien: ATX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Am Montag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0.66 Prozent höher bei 3’614.61 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 116.383 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.022 Prozent auf 3’590.16 Punkte an der Kurstafel, nach 3’590.96 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3’616.97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’589.72 Einheiten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Stand von 3’566.61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, bewegte sich der ATX bei 3’425.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wurde der ATX mit 3’216.88 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5.94 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’620.80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’305.62 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 1.76 Prozent auf 75.10 EUR), Raiffeisen (+ 1.50 Prozent auf 16.90 EUR), BAWAG (+ 1.49 Prozent auf 57.90 EUR), Andritz (+ 1.44 Prozent auf 53.00 EUR) und Wienerberger (+ 1.05 Prozent auf 34.70 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Österreichische Post (-1.17 Prozent auf 29.60 EUR), AT S (AT&S) (-0.79 Prozent auf 20.06 EUR), DO (-0.28 Prozent auf 144.60 EUR), Telekom Austria (-0.25 Prozent auf 8.14 EUR) und UNIQA Insurance (-0.24 Prozent auf 8.20 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 377’154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25.639 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9.31 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

